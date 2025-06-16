Брянский губернатор вручили первые паспорта школьникам в День России. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В День России в Брянской областной филармонии прошло праздничное мероприятие. В зале собрались родные защитников Отечества, представители силовых структур и духовенства, общественники, юнармейцы и волонтёры.

В рамках торжества прошла церемония вручения первых паспортов. Главный документ из рук губернатора Александра Богомаз получили 13 школьников – отличники учёбы, участники волонтерских организаций, «Движения Первых», юнармейцам, кадеты, победители всероссийских конкурсов, соревнований и научных олимпиад.