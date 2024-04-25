Брянский губернатор встретился с директором Макрорегиона Центр «Почта России»

Брянский губернатор обсудил развитие почтовой связи с директором Макрорегиона Центр «Почта России». Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с директором макрорегиона Центр АО «Почта России» Ксенией Ефимовой. Они обсудили развитие федеральной почтовой связи на территории региона и повышение качества обслуживания населения.

В Брянской области работает 502 почтовых отделения, в том числе 411 — в сельской местности. Регион занимает второе место по количеству работающих отделений в макрорегионе «Центр». А индекс удовлетворенности составляет 95 баллов.

«Брянское управление занимает 1-е место по доле и количеству обслуживаемых пенсионеров, подписке, выручке от розничной торговли, пересылке посылочной почты юридических лиц, качеству клиентского сервиса. Почта в сельской местности — это центр притяжения, где кроме услуг связи можно получить и финансовые услуги, приобрести товары первой необходимости. В последние три года реализуется программа по модернизации сельских отделений связи, создаются комфортные условия и для жителей, и для работы сотрудников», – подчеркнул Александр Богомаз.