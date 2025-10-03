Брянский губернатор встретился с гендиректором «Газпром межрегионгаз Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Брянск» Алексеем Киреенко. Они обсудили реализацию программы развития газоснабжения на 2021-2025 годы, а также мероприятий по социальной газификации.
Глава области подчеркнул, что регион входит в топ-7 по догазификации. А по программе развития газоснабжения построены межпоселковые газопроводы в Выгоничском, Жуковском, Карачевском, Клетнянском, Унечском, Суражском и Почепском районах.
Также на встрече обсудили долги за потребленный природный газ.
«Жители исправно платят за отопление, а некоторые управляющие компании исправно не платят за газ поставщику, используя явно мошеннические схемы. И с этим должны разбираться правоохранительные органы, УМВД, УФСБ, прокуратура. Каждые две недели у нас собирается комиссия, где как раз и разбираются такие случаи и соответствующие документы поступают в прокуратуру. Контроль за действиями таких управляющих компаний должен быть усилен!» – подчеркнул Александр Богомаз.
01.10.2025 13:31
Во имя Победы
На прошлой неделе Смоленск стал центром притяжения патриотичной молодёжи. С 23-го по 26 сентября в областном центре прошёл Всероссийский слёт «Послы Победы. Смоленск» с международным участием. Его торжественное открытие состоялось в КВЦ им. Тенишевых. «Организовали слёт совместно с Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Событие было приурочено к 80‑й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, освобождению города-героя Смоленска от немецко-фашистской оккупации, а также 40‑летию присвоения ему звания «Город-герой», – рассказал
01.10.2025 13:28
От первого старта до сетевой компании
В Смоленской области насчитывается почти 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и самозанятых, которым оказывается поддержка со стороны региональных властей на каждом этапе становления бизнеса. «Начать своё дело помогает программа «Первый старт». Её участники могут получить грант до 500 тыс. рублей на реализацию своей бизнес-идеи. Открыть собственное дело также помогает социальный контракт. В зависимости от проекта он может достигать 700 тыс. рублей. В рамках программы «Агростартап» предприниматель может получить
01.10.2025 13:25
Площадка с самым высоким флагштоком
В честь 82‑й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков в Смоленске в Никольском переулке, на берегу Днепра, была торжественно открыта новая смотровая площадка. Здесь установили самый высокий в регионе флагшток. На высоте 35 метров развевается триколор размером 9 на 3 метра. Участие в открытии площадки принял губернатор Василий Анохин. Памятное место освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Мероприятие объединило десятки неравнодушных смолян и гостей города, офицеров,
01.10.2025 13:13
Сохранить и приумножить
Как в регионе восстанавливают объекты культурного наследия? Многовековая история России отражена в её культуре. И сегодня первостепенная задача – сохранить богатое наследие и приумножить его. Об этом говорили на пленарном заседании в рамках Х Парламентского форума «Историко-культурное наследие России», который прошёл в Великом Новгороде и был организован Советом Федерации совместно с Правительством Новгородской области. На заседании присутствовал губернатор Василий Анохин, который представил опыт Смоленской области. В работе