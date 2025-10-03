Брянский губернатор встретился с гендиректором «Газпром межрегионгаз Брянск». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором «Газпром межрегионгаз Брянск» Алексеем Киреенко. Они обсудили реализацию программы развития газоснабжения на 2021-2025 годы, а также мероприятий по социальной газификации.

Глава области подчеркнул, что регион входит в топ-7 по догазификации. А по программе развития газоснабжения построены межпоселковые газопроводы в Выгоничском, Жуковском, Карачевском, Клетнянском, Унечском, Суражском и Почепском районах.

Также на встрече обсудили долги за потребленный природный газ.

«Жители исправно платят за отопление, а некоторые управляющие компании исправно не платят за газ поставщику, используя явно мошеннические схемы. И с этим должны разбираться правоохранительные органы, УМВД, УФСБ, прокуратура. Каждые две недели у нас собирается комиссия, где как раз и разбираются такие случаи и соответствующие документы поступают в прокуратуру. Контроль за действиями таких управляющих компаний должен быть усилен!» – подчеркнул Александр Богомаз.