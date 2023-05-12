Брянский губернатор встретился с гендиректором «Россети Центр»

Губернатор Брянской области обсудил развитие инфраструктуры с гендиректором «Россети Центр». Об этом Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. Они обсудили итоги осенне-зимнего периода и развитие энергетической инфраструктуры.
«Брянскэнерго» продолжает функционировать в условиях особого режима работы и высокой готовности к ликвидации последствий огневых и террористических актов со стороны Украины, проводит мероприятия по усилению защиты электросетевой инфраструктуры и оперативного персонала, обеспечивая надежное энергоснабжение во всех районах региона. Несмотря на непростую обстановку в отдельных районах, брянские энергетики готовы к реализации дополнительных проектов, в числе которых модернизация и строительство новых сетей наружного освещения в Брянске, а также создание комфортной городской среды», – подчеркнул Александр Богомаз.
12.05.2023 11:28
Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 1,3 раза в январе-апреле
В январе-апреле 2023 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 51,1 тыс. тонн, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем погрузки обеспечили железнодорожные станции Игоревская и Гагарин. В Смоленской области наблюдается устойчивая динамика роста объёмов погрузки леса. Только в апреле погрузка лесных
11.05.2023 12:47
Смоленские железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев в рамках акции «Сад Памяти»
Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тыс. саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне. Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки
06.05.2023 18:15
Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД
В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы. — Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого