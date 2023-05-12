Брянский губернатор встретился с гендиректором «Россети Центр»

Губернатор Брянской области обсудил развитие инфраструктуры с гендиректором «Россети Центр». Об этом Александр Богомаз сообщил в своих соцсетях.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с генеральным директором ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорем Маковским. Они обсудили итоги осенне-зимнего периода и развитие энергетической инфраструктуры.

«Брянскэнерго» продолжает функционировать в условиях особого режима работы и высокой готовности к ликвидации последствий огневых и террористических актов со стороны Украины, проводит мероприятия по усилению защиты электросетевой инфраструктуры и оперативного персонала, обеспечивая надежное энергоснабжение во всех районах региона. Несмотря на непростую обстановку в отдельных районах, брянские энергетики готовы к реализации дополнительных проектов, в числе которых модернизация и строительство новых сетей наружного освещения в Брянске, а также создание комфортной городской среды», – подчеркнул Александр Богомаз.