Брянский губернатор встретился с мамами и женами военнослужащих

Губернатор Брянской области в преддверии праздника встретился с матерями и женами военных и правоохранителей. Об этом он сообщил в своём телеграмм-канале.

Глава региона Александр Богомаз в преддверии 8 Марта встретился с мамами и женами военнослужащих, сотрудников силовых и правоохранительных структур, героически выполнивших воинский и служебный долг.

«Наши солдаты и офицеры в ходе специальной военной операции проявляют мужество и героизм, освобождая исторические российские земли. Они продолжают дело своих дедов и отцов, участников Великой Отечественной войны, вооруженных конфликтов в Афганистане, Сирии, на Северном Кавказе.

Жизнь не стоит на месте, но неизменными остаются те ценности и традиции, которые мы бережем, передавая из поколения в поколение. И у нас растут настоящие герои. Такие, как третьеклассник Федор Симоненко, который, раненный украинскими диверсантами, спас двух девочек, вывел их в безопасное место. Примером для него послужили его братья, которые сегодня находятся на передовой, а также подвиги родных и близких тех, кто собрался сегодня в этом зале», – отметил Александр Богомаз.