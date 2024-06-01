Брянский губернатор встретился с Министром иностранных дел России
Губернатор Брянской области и Министром иностранных дел России обсудили развитие внешнеэкономических связей. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с губернатором Брянской области Александром Богомазом. Они обсудили развитие международных и внешнеэкономических связей региона в условиях современных геополитических реалий.
«Отдельно была отмечена важность углубления кооперации с Белоруссией, Китаем, Казахстаном и Узбекистаном. Сергей Викторович Лавров подчеркнул готовность Министерства продолжать необходимое содействие региону в наращивании разнопланового сотрудничества с зарубежными партнерами», — отметил Александр Богомаз.
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