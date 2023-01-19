Брянский губернатор встретился с начальником Росгвардии

«Как подчеркнул Александр Владимирович, военнослужащие и сотрудники, которые служат в Брянской области, успешно выполняют поставленные перед ними задачи, вносят значимый вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности в регионе. Совместная работа Росгвардии, других силовых структур и региональных органов власти выстроена эффективно, совместно оперативно решаются социальные вопросы, укрепляется материально-техническая база подразделений», – отметил Александр Богомаз.

Смоленские железнодорожники напомнили водителям о последствиях нарушения ПДД на переездах Сегодня на переезде 290 км, расположенном в районе улицы Советской села Издешково в Смоленской области, железнодорожники совместно с представителями местной администрации и ГИБДД провели профилактическое мероприятие. Рейд безопасности организован в рамках акции «Внимание, переезд!», которая проходит на столичной магистрали с 18 по 27 января. В ходе акции специалисты МЖД напомнили автолюбителям о необходимости соблюдать правила

Дорожная карта Как убирают улицы и проезды в Смоленске? С 1 января этого года полномочия по ремонту, содержанию и обслуживанию улично-дорожной сети Смоленска перешли на уровень администрации области. Напомним, что решение о передаче этих полномочий было принято весной 2022 года по инициативе губернатора Алексея Островского. После новогодних праздников в администрации области обсудили первые итоги этой работы. Совещание

Учительский актив Как привлечь молодежь в педагогику и в целом молодых специалистов к работе на селе? Об этом и многом другом шла речь в ходе встречи, которую губернатор Алексей Островский провел с представителями регионального педагогического сообщества. В их числе были участники программ целевого обучения и федеральной программы «Земский учитель», нацеленной на привлечение квалифицированных педагогических кадров в сельскую

Для полевых условий В Смоленской области запущено производство полевых кухонь, которые сегодня используются нашими военнослужащими в зоне СВО. Такое направление успешно освоил Сафоновский завод «Гидрометприбор» — предприятие входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. На прошлой неделе завод посетил и ознакомился с производством губернатор Алексей Островский. Напомним, что предприятие специализируется на выпуске гидрометеорологического оборудования и приборов контроля

Начальник Московской железной дороги Валерий Танаев подвел итоги работы в 2022 году В 2022 году на МЖД отправлено свыше 726 млн пассажиров. Из них в пригородном сообщении – более 700 млн, что на 5,5 % выше показателей 2021 года, в дальнем – около 25 млн пассажиров – это на 18,5% больше. Погрузка составила 67,7 млн тонн. При этом ведётся постоянная и непрерывная работа по привлечению новых клиентов,