Брянский губернатор встретился с руководителем управления Ростехнадзора

Губернатор Брянской области обсудил подготовку к отопительному сезону с руководителем Приокского управления Ростехнадзора. О это глава региона сообщили в своём телеграмм-канале.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с руководителем Приокского управления Ростехнадзора Василием Челенко. Они обсудили вопросы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства региона к отопительному сезону.

«Василий Георгиевич подчеркнул, что наш регион находится в пятерке лучших по прохождению отопительного сезона в Центральном федеральном округе. Кроме того, муниципальное образование городской округ город Брянск впервые получило паспорт готовности к отопительному сезону 2023-2024. Все работы по подготовке к отопительному сезону поставщиками и потребителями тепла в городе были выполнены качественно и в срок до 1 октября», – отметил Александр Богомаз.

Глава региона также уточнил, что за семь лет в регионе построено 14 и реконструировано 19 котельных. Специалисты заменили 458,5 км ветхих тепловых сетей.