Брянский губернатор встретился с замминистра природных ресурсов и экологии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянск прибыли заместитель Министра природных ресурсов и экологии Евгений Марков и заместитель директора Департамента экономики замкнутого цикла в сфере отходов производства и потребления Борис Французов. Они встретились с губернатором региона Александром Богомазом.

На встрече шла речь о сохранении лесов и биологического разнообразия, с также развития лесной мелиорации. Кроме того, губернатор и замминистра обсудили организацию системы по обращению с твердыми коммунальными отходами в регионе.