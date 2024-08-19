Брянский губернатор встретился с замминистра строительства и ЖКХ России

Брянский губернатор обсудил развитие областного центра с замминистра строительства и ЖКХ России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз встретился с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерием Леоновым. Он не один раз бывал в Брянске, но не ещё не видел построенный Славянский мост и проспект Героев.

«Валерий Владимирович отметил, что реализован действительно грандиозный проект. А идея разместить вдоль проспекта фото Героев, тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину, очень правильная! Важно не только думать о будущем, но и помнить прошлое, чтить подвиги тех, кто в разные годы защищал и продолжает защищать нашу Родину!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Глав арегина отметил, что Брянская область показывает высокие темпы при строительстве жилья, социальных объектов, дорог и мостов. А 70% объектов возводят за деньги из областного бюджета.

«Валерий Леонов отметил эффективную работу наших строителей в Брянке, где сейчас полным ходом продолжаются восстановительные работы: ремонтируем кровли многоквартирных домов, школы, детские сады, лечебные учреждения и другие объекты. Для обеспечения безаварийной работы объектов коммунального хозяйства в середине сентября в наш подшефный регион будет направлена дополнительная бригада коммунальщиков», – уточнил Александр Богомаз.