Брянский губернатор выиграл хоккейный матч в составе команды «Политика» на ПМЭФ. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях.

Финал «Лиги Ставок Кубка Росконгресса» по хоккею прошёл на площадке Петербургского международного экономического форума. В составе команды «Политика» играл губернатор Брянской области Александр Богомаз. Также в неё вошли руководители федеральных структур, Администрации Президента, госкорпораций и именитые футболисты. «Политика» выиграла матч за счётом 8:1.

«Спорт объединяет людей разных поколений и профессий, но самое главное — мы, взрослые, руководители, политики подаем пример подрастающему поколению, чтобы и наши дети занимались спортом, росли здоровыми, целеустремленными, настоящими патриотами нашей великой страны!» – подчеркнул Александр Богомаз.