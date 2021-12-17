Брянский краеведческий музей отметил 100-летие

Сотрудников старейшего музея Брянской области поздравил Президент России Владимир Путин.

Торжественное мероприятии в честь 100-летнего юбилея Брянского государственного краеведческого музея прошло в областном центре.

На мероприятии ведущий зачитал телеграмму от Президента России Владимира Путина. Глава государства отметил вклад сотрудников брянского музея в сохранение памяти об историческом и духовном наследии региона и страны.

Кроме того, работникам Брянского краеведческого музея вручили почетные грамоты и благодарности от губернатора региона, Брянской областной Думы, а также ведомственные награды.