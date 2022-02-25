«Брянский лён» не рассчитался с бывшими работниками

Двум сотрудникам предприятие не выплатила больше 74 тысяч рублей.

В прокуратуру Дубровского района обратились два бывших сотрудника предприятия «Брянский лен». При увольнении им не полностью выплатили расчёт. Руководитель задолжал им более 74 тысяч рублей.

Прокуратура направила в районный суд исковые заявления о взыскании задолженности по заработной плате. Суд их удовлетворил. После этого деньги бывшим сотрудникам выплатили.