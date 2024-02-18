Брянский лыжник выиграл более двадцати гонок подряд
Брянский лыжник Большунов выиграл более двадцати гонок подряд Спартакиады-2024. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.
В городе Тюмени прошла II Всероссийская Спартакиада-2024. В соревнованиях поучаствовали 2 500 спортсменов. Они выступали в 16-ти олимпийских зимних видах спорта.
В лыжных гонках участвовал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Он одержал 21-ю победу подряд, выиграв марафон на 50 км классическим стилем. Дистанцию он преодолел за 2 часа 17 минут 12.2 секунды