Брянский лыжник выиграл первое «золото» на Олимпиаде в Пекине

Александр Большунов стал лучшим в мужском скиатлоне.

На второй день Олимпиады в Пекине у российской сборной первая золотая медаль. Выиграл её брянский лыжник Александра Большунова.

От второго российского спортсмена Дениса Спицова Александр оторвался больше чем на минуту. А преимущество перед бронзовым призёром Йоханнесом Клебо составила более 9 минут.

Комментаторы отметили, что «русский медведь всех разметал, не оставив шансов никому».