Брянский отряд «Лиза Алерт» спас 18-летнюю девушку

Два дня она провела на улице.

Поисковики брянского отряда «Лиза Алерт» спасли 18-летнюю девушку. О происшествии рассказали на официальной странице отряда.

Заявка об исчезновении 18-летней девушки поступила на горячую линию «Лиза Алерт» вечером в воскресенье. Вместе со старшей сестрой они на машине застряли в поле.

«В поисках помощи девушки разделились. Спустя несколько часов старшая сестра смогла выйти на трассу к людям и вернуться к машине, но младшей ни в машине, ни рядом не оказалось. Домой она также не вернулась», — рассказали в отряде.

Оказалось, что девушки застряли ещё в пятницу и ночь провели на улице. Поисковики проверяли овраги, реки, заброшенные дома в округе, кусты и лес.

Девушку нашли около двух часов ночи. С сильным переохлаждением и обморожением. На носилках поисковики доставили потерпевшую к дороге и передали врачам.