Брянский паралимпиец стал чемпионом мира в толкании ядра. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат мира по легкой атлетике стартовал в городе Нью-Дели в Индии. В соревнованиях участвуют свыше 1000 спортсменов. Из них 70 — российские паралимпийцы, в том числе и представители Брянской области. Легкоатлеты разыграют 186 комплектов медалей.

В первый день в толкании ядра (класс F 37) выступил брянец Альберт Хинчагов. Он забросил снаряд на 16,55 метра. Паралимпиец стал чемпионом мира.

В беге на дистанции 400 метров в классе Т37 отличилась брянская участница Виктория Сланова. Она завоевала серебро чемпионата мира.