Брянский пловец завоевал семь медалей на чемпионате ЦФО

Брянский пловец Илья Бородин завоевал семь медалей на чемпионате ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию прошли в подмосковном городе Руза. В них участвовали спортсмены из 20 регионов.

На чемпионате триумфально выступил брянский спортсмен Илья Бородин. Он семь раз поднимался на пьедестал почета. Бородин завоевал пять золотых и две серебряные медали. Он также установил несколько рекордов Брянской области.