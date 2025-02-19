Брянский прыгун стал призёром первенства России

Брянский прыгун стал бронзовым призёром первенства России. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет. Около 500 спортсменов из более чем 60 регионов боролись на награды.

На турнире выступили три легкоатлета брянской спортшколы олимпийского резерва «Русь». В прыжке в высоту планку в 2,10 метров преодолел Никита Комлев. Он завоевал бронзовую медаль.