Брянский спикер поучаствовал в форуме стран БРИКС

Брянский спикер поучаствовал в международном форуме стран БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В Москве прошёл VI Международный муниципальный форум стран БРИКС. В нём участвовали представители 500 городов из более 100 стран, а также делегации из 89 регионов России. В их числе и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.

В рамках 14 блоков прошло около 80 мероприятий. Там обсудили проблемы экономики, цифровым технологиям, экологии, здравоохранению, городской инфраструктуры, транспорта, образования, культуры и туризма.

Спикер брянской думы посетил две сессии, организованные Мосгордумой. Там шла речь о развитии межпарламентского сотрудничества на уровне столиц и крупных агломераций стран БРИКС. В частности, там презентовали создание Парламентского движения столиц БРИКС.

Валентин Суббот также поучаствовал в дискуссии о развитии молодежного парламентаризма.

«Для привлечения подрастающего поколения к решению общественно-политических и социально-экономических задач многое уже сделано. На Брянщине, например, раскрыть потенциал активистов призваны Молодежный парламент, различные волонтерские организации, студенческие объединения, программы наставничества, международные проекты. У нас в этой области накоплен значительный положительный опыт», — отметил брянский спикер.