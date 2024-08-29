Брянский спикер поучаствовал в форуме стран БРИКС

Брянский спикер поучаствовал в международном форуме стран БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
В Москве прошёл VI Международный муниципальный форум стран БРИКС. В нём участвовали представители 500 городов из более 100 стран, а также делегации из 89 регионов России. В их числе и председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот.
В рамках 14 блоков прошло около 80 мероприятий. Там обсудили проблемы экономики, цифровым технологиям, экологии, здравоохранению, городской инфраструктуры, транспорта, образования, культуры и туризма.
Спикер брянской думы посетил две сессии, организованные Мосгордумой. Там шла речь о развитии межпарламентского сотрудничества на уровне столиц и крупных агломераций стран БРИКС. В частности, там презентовали создание Парламентского движения столиц БРИКС.
Валентин Суббот также поучаствовал в дискуссии о развитии молодежного парламентаризма.
«Для привлечения подрастающего поколения к решению общественно-политических и социально-экономических задач многое уже сделано. На Брянщине, например, раскрыть потенциал активистов призваны Молодежный парламент, различные волонтерские организации, студенческие объединения, программы наставничества, международные проекты. У нас в этой области накоплен значительный положительный опыт», — отметил брянский спикер.
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