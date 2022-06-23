Брянский стадион «Камвольщик» отремонтируют за 65 млн рублей

На объекте готово освещение и раздевалки.

Стадион «Камвольщик» в Брянске отремонтируют за 65 млн рублей. Об этом рассказали в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.

Капитальный ремонт стадиона «Камвольщик» на улице 50-й Армии начали в сентябре прошлого года. Подрядчик уже убрал старое оборудование, подготовил песчаное основание для футбольного поля и беговых дорожек, установил дренажную систему. Кроме того, на объекте готово освещение, ограждение и модульные раздевалки.

Сейчас рабочие завозят грунт для благоустройства и щебень.

«Воспитанники спорткомбината «Десна» и жители этого микрорайона с нетерпением ждут открытия спортивного объекта. Продолжить работать нужно в более активном режиме!» — сказал директор департамента физической культуры и спорта Брянской области Сергей Трусов.

На стадионе появится профессиональное футбольное поле с искусственным травяным покрытием и с трибунами на 400 зрителей. А на беговых дорожках уложат современное резиновое покрытие. На ремонт потратят 65 млн рублей.