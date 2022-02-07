Брянский таможенник выманил деньги у иностранца   

За деньги он обещал пропустить машину с норковыми шубами через границу.

Следственный комитет по Брянской области завершил расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 42-летнего инспектора таможенного поста «Троебортное» Брянской таможни.

По версии следствия, подозреваемый пообещал иностранцу пропустить через границу автомобиль с норковыми шубами. За это он попросил 11 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 10 месяцам в исправительной колонии общего режима, а также на два года лишил его права занимать должности на госслужбе. Приговор не вступил в законную силу.