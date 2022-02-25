Брянским депутатам вручили благодарности от председателя Совета Федераций

Награду от Валентины Матвиенко вручили и заместителю губернатора Галине Петушковой.

На заседании Брянской областной Думы депутатам вручили благодарности от Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко. Наградой отметили заслуги председателя комитета Брянской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению Сергея Курденко, а также депутата, руководителя ООО «Дружба-2» Александра Жутенкова.

Кроме того, сенатор Галина Солодун вручила благодарность от Председателя Совета Федерации заместителю Губернатора Галине Петушковой. Награду она получила за многолетний добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Брянской области.