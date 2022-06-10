Брянску вручили в Москве Меч Победы

Губернатор назвал это событие историческим.

9 июня Брянску, Городу воинской славы, в зале Славы музея Победы вручили Меч Победы.

«Сегодня знаменательное, историческое событие!» – сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Сердечно поздравляю глав регионов, представителей делегаций, жителей Городов воинской славы с этим знаковым событием! И в вашем лице передаю низкий поклон всем вашим героическим землякам – и тем, кто нерушимой стеной стоял на защите Родины в годы Великой Отечественной войны, и тем, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции», – сказала на церемонии вручения председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Сегодня мы сделали еще один шаг для сохранения памяти наших предков. Меч Победы символизирует заслуги жителей Брянской области в далекие годы Великой Отечественной войны. Наша область внесла свою лепту в Великую Победу. Более 200 тысяч наших земляков воевали на фронтах Великой Отечественной войны и более 60 тысяч народных мстителей в наших непроходимых лесах вели борьбу с фашистскими захватчиками. Этот меч – символ величия, гордости и отваги жителей Брянской области!» – написал на своей странице брянский губернатор.