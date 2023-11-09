Брянского самбиста Президент России наградил медалью

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В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю «Гардемаринов» 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.

На железнодорожных переездах в Брянской области, в рамках акции «Внимание, переезд!», которая пройдет с 7 по 20 ноября, совместно с сотрудниками ГИБДД будут организованы рейды, в ходе которых водителям напомнят о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

В филиале ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» состоялся турнир по киберспорту. В нем приняли участие представители молодежного Совета энергопредприятия.

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».