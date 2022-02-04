Брянского студента обвиняют в терроризме

Юноша пошутил о минировании дома.

3 февраля в общий чат жильцов дома на улице Флотской в Брянске пришло сообщение об угрозе взрыва. Информацию передали в полицию. Экстренные службы обследование здание и не обнаружили подозрительных устройств.

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии быстро установили автора сообщения. Им оказался 18-летний студент. Юноша сказал, что неудачно пошутил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».