Брянского тренера Президент России наградил медалью

Без лишней бюрократии На Смоленщине упростили получение «Подарка новорождённому». Теперь набор вещей для ухода за малышом родители получают сразу при выписке из роддома. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. «Раньше нужно было предъявлять свидетельство о рождении из загса в социальное или медучреждение по месту жительства. Людям это было неудобно, об этом они писали сообщения и в социальных сетях. Согласен, что процесс должен быть максимально удобным», – прокомментировал принятое решение

Команда героев На прошлой неделе открылась регистрация на участие в региональной программе «Герои СВОего времени. Смоленск». Только за первый день поступило почти 100 заявок. «Рад, что среди нас так много неравнодушных людей, готовых принимать участие в развитии региона», – прокомментировал губернатор Василий Анохин. Один из тех, кто подал заявку, доброволец Андрей Леонидович Киреенков. Родился в Смоленске, ветеран двух чеченских вой­н. В начале 2000‑х участвовал в ликвидации бандформирований

Маршрут перестроен: В регионе перевозчикам меняют «правила игры» Тысячи смолян ежедневно пользуются автобусами и маршрутками, чтобы добраться до места работы, учёбы или просто по делам, поэтому тема работы общественного транспорта остаётся одной из самых актуальных. Власти наводят порядок в сфере пассажирских перевозок. На прошлой неделе Смоленская областная Дума приняла в качестве законов пакет инициатив, предложенных правительством региона. «Их цель – сделать поездки жителей региона в общественном транспорте более безопасными и комфортными, оптимизировать интервалы