Бухгалтер брянских ТСЖ похитила деньги собственников

Женщина договаривалась о проведении ремонта со своими знакомыми.

Региональный следком расследовал уголовное дело о мошенничестве в отношении 48-летнего бухгалтера товариществ собственников жилья.

Так, обвиняемая договорилась со знакомым о ремонте фасада дома, обслуживаемого ТСЖ «Дуки, д. 47» в Брянске. Она попросила завысить стоимости работ по договору на сумму более 168 тысяч рублей. Эту сумму она позже получила наличкой от подрядчика.

Кроме этого, женщина, будучи бухгалтером ТСН «Уютный», за 30 тысяч рублей посодействовала заключению договора о ремонте фундамента дома своим знакомым.

Преступление выявлено оперативники экономической безопасности регионального УМВД. Материалы уголовного дела переданы прокурору.