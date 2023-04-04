Бухгалтера брянской больницы обвиняют в получении взятки
Бухгалтера больницы в Сельцо обвиняют в получении взятки за оплату контрактов. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Сельцовский городской суд рассмотрит уголовное дело о получении взятки. В преступлении обвиняют 63-летнюю главного бухгалтера Сельцовской городской больницы.
По версии следствия, женщина с июля 2017 года по январь 2021 года получила от индивидуального предпринимателя 349,7 тысяч рублей за своевременную оплату контрактов на поставку медоборудования.
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