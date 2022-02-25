Бывших полицейских Трубчевского района приговорили к колонии

Оперативники заставили подозреваемого признаться в хранении наркотиков.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух бывших полицейских. Их обвиняют в незаконном хранении наркотиков и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, оперативники группы по контролю за оборотом наркотиков решили фальсифицировать материалы уголовного дела в отношении ранее судимого 43-летнего жителя района.

Оказывая моральное давление и избивая мужчину, они заставили его признаться в незаконном хранении наркотиков. Запрещённые вещества они ему подбросили. Мужчину привлекли к уголовной ответственности и лишили свободы, но позже оправдали.

Суд приговорил виновных к шести годам и шести с половиной годам в колонии общего режима, а также на два года запретил занимать должности в органах внутренних дел.

Приговор не вступил в законную силу.