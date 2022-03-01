Бывшую сотрудницу брянского водоканала обвиняют в получении взятки
Женщина заключала контракты за деньги.
В суд направили уголовное дело в отношении бывшей начальницы отдела Брянского городского водоканала. С июля 2014 года по февраль 2017 года женщина, занимая руководящие должности, брала с предпринимателей деньги за заключение договоров поставки товаров. Она получила более 279 тысяч рублей.
Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Брянска.
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