Чемпионат России по баскетболу стартовал в Брянске

Чемпионат России по баскетболу высшей лиги стартовал во Дворце единоборств Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

Накануне во Дворце единоборств имени Артема Осипенко стартовало историческое событие. Там открыли Чемпионата России по баскетболу высшей лиги. В нём участвуют 10 мужских команд из Московской, Курской, Челябинской областей, Тобольска, Уфы, Чебоксар, Ставрополя, Майкопа, Екатеринбурга и Брянска.

«Возвращения в Высшую лигу сборной команды Брянской области мы ждали 11 лет, наши спортсмены тренировались и работали. А когда в Брянск вернулся наш земляк, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр, многократный чемпион России, победитель Евролиги и обладатель Кубка Европы Виталий Фридзон, команда обрела второе дыхание», — подчеркнул губернатор Александр Богомаз.

Виталий Фридзон стал игроком и президентом команды баскетбольного клуба «Десна». В первой же встрече брянские спортсмены одержали победу. Они обыграли гостей из Магнитогорска «Металлург–Челбаскет».

«Хочу поблагодарить президента Российской федерации баскетбола, чемпиона Европы, бронзового призёра Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России Андрея Геннадьевича Кириленко за выбор Брянска для проведения чемпионата России. Председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре и спорту Олега Васильевича Матыцина — за поддержку развития спорта в регионе», — добавил Александр Богомаз.