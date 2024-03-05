Чемпионат России по самбо стартовал в Брянске

700 участников и 4000 зрителей собрались на открытии чемпионата России по самбо в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в Брянске во Дворце единоборств имени Артема Осипенко торжественно открыли чемпионат России по самбо. Такое масштабное спортивное событие город принимает впервые. В церемонии участвовали 700 спортсменов. А наблюдали за мероприятием с трибун 4000 зрителей, в том числе и из других регионов и даже Республики Беларусь. В числе почетных гостей церемонии — президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация самбо» Сергей Елисеев и председатель Гомельского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Иван Крупко.

«Сильнейшие самбисты страны будут бороться за почетные награды, а также за право участия во Всемирных Играх дружбы и чемпионате мира. Желаю всем участникам успешного выступления, удачи и заслуженных побед, а болельщикам — ярких эмоций и захватывающих поединков!» — сказал губернатор региона Александр Богомаз.

Гимн России на церемонии исполнил сводный хор из 300 детей. Им подпевал весь зал.