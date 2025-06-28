Четыре человека пострадали при атаке беспилотников на Брянск. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор региона Александр Богомаз.

Город Брянск подвергся нападению со стороны ВСУ. Из-за атаки беспилотников частичное разрушены более десяти жилых зданий и одного автомобиля. Кроме того, пострадали четверо мирных жителей. Пострадавших оперативно госпитализировали. Они получают необходимую медицинскую помощь.

«Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана», — подчеркнул Александр Богомаз.

Ситуация находится под контролем оперативных служб региона. Специалисты оценивают нанесенный ущерб.