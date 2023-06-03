Четыре дома пострадали в брянском селе

Железнодорожники поздравили юных пассажиров в честь Дня защиты детей на вокзалах в Смоленской области На железнодорожных вокзалах в Смоленске, Вязьме и Гагарине 1 июня прошла акция «Подари радость». В ходе мероприятий железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции поздравили юных пассажиров с Днем защиты детей, подарили воздушные шары, тематические сувениры с железнодорожной тематикой и ещё раз напомнили правила безопасного поведения на объектах инфраструктуры. Для учащихся средней школы № 10 Имени

Железнодорожники подвели итоги конкурса детского рисунка «Уступи дорогу поездам!» Железнодорожники подвели итоги детского конкурса «Уступи дорогу поездам!», организованного среди учащихся средней школы № 24 г. Смоленска с целью профилактики детского травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры. Всего в конкурсе приняли участие более 100 учеников 1-6 классов. Юные художники в творческой форме рассказали о правилах поведения на железнодорожном транспорте, о которых узнали на уроках безопасности от

Табачный след Почему курение становится катастрофой. Несмотря на множество фактов о вреде сигарет, систем нагревания и вейпов, постоянном росте цен на акцизы, спрос на продукцию все еще большой. Неделя отказа от табака в честь Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, очередной повод вспомнить о колоссальном вреде этой пагубной привычки. По данным Всероссийской организации здравоохранения, 10

Самбо – это по-нашему! Во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся традиционный четырнадцатый турнир по борьбе самбо, посвящённый памяти Героя России Владимира Максакова и сотрудников Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга. Воспитать мужчин Турнир по самбо проводится в Смоленской области уже в 14-й раз. В этом году он собрал 260 спортсменов из России и Республики Беларусь. По традиции перед началом соревнований

Первый раз в новый класс В Холмовской средней школе им. Героя Советского Союза П.М. Михайлова запланирован капитальный ремонт. Хорошей новостью поделился врио губернатора Василий Анохин по итогам визита в образовательное учреждение. Сегодня в школе учится 400 ребят из посёлка Холм-Жирковского, а также других населённых пунктов района. «Её техническое состояние оставляет желать лучшего. Исходя из этого, приняли решение включить школу для