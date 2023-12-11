Четыре жительницы Брянщины потеряли более миллиона рублей при попытке быстро заработать

Четыре жительницы Брянской области потеряли более одного миллиона рублей после общения с мнимым экспертом по инвестициям. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 59-летняя жительница Клинцовского района. Она пообщалась с якобы экспертом по инвестициям. Женщина поверила собеседник и решила вложить свои деньги. В итоге она лишилась 518 тысяч рублей.

Под аналогичным предлогом дистанционные мошенники «развели» ещё трёх жительниц областного центра. Они перевели на неизвестные счета 451 000, 160 000 и 148 000 рублей. Полиция проводит проверку.