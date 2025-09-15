Действующий губернатор Александр Богомаз набрал свыше 78% голосов на выборах. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.

В Информационном центре Центральной избирательной комиссии России глава ЦИК Элла Памфилова озвучила предварительные результаты единого дня голосования. Выборы проходили с 12 по 14 сентября. В них приняли участие около 26 миллионов избирателей. Явка составила 47%.

Губернаторов выбирали в двадцати регионах. В настоящее время обработаны 100% бюллетеней по выборам глав регионов. В Брянской области 78,78 % голосов набрал действующий губернатор Александр Богомаз.