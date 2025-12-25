В парке Брянска на дубе «поселился» Кот учёный

2025, 25 декабря 14:42

В парке Брянска на дубе установили арт-объект «Кот учёный». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Брянске в парке Пушкина напротив кинотеатра «Победа» появился необычный арт-объект. На раскидистом дубе разместился Кот учёный. Известный персонаж Александра Пушкина не просто украшает парк, но и рассказывает сказки.

Кота в стиле стимпанк сделал мастер по металлу Алексей Никулин. Голову и шляпу связала из проволоки его супруга Елена. Алексей обшил каркас металлом и дополнил деталями.

По QR-коду на табличке рядом с Котом учёным можно послушать известные сказки. Голосом актёра Бориса Антропьева он расскажет пять отрывков. Программное обеспечение для скульптуры сделали сотрудники школы программирования для детей.