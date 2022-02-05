Делегация из Орловской области посетила Брянское автопредприятие

Соседний регион переймёт опыт Брянской области в развитии транспортной отрасли

Делегация из Орловской области посетила Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие. Представители региона изучали опыт в организации транспортного обслуживания.

«На сегодняшний день мы отрабатываем ряд программ, которые направлены на развитие нашей транспортной отрасли, трёх её составляющих, это автобусные, троллейбусные и трамвайные перевозки», — отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.

В Брянской области за последние пять лет за счёт только областного бюджета, а не в лизинг или за федеральные средства, купили более 500 новых автобусов для автотранспортного предприятия.

Делегация отметила ежедневную санобработку выходящего на маршруты транспорта, организацию диспетчерской службы и систему «Умный транспорт».