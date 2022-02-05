Делегация из Орловской области посетила Брянское автопредприятие

Соседний регион переймёт опыт Брянской области в развитии транспортной отрасли
Делегация из Орловской области посетила Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие. Представители региона изучали опыт в организации транспортного обслуживания.
«На сегодняшний день мы отрабатываем ряд программ, которые направлены на развитие нашей транспортной отрасли, трёх её составляющих, это автобусные, троллейбусные и трамвайные перевозки», — отметил заместитель Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский.
В Брянской области за последние пять лет за счёт только областного бюджета, а не в лизинг или за федеральные средства, купили более 500 новых автобусов для автотранспортного предприятия.
Делегация отметила ежедневную санобработку выходящего на маршруты транспорта, организацию диспетчерской службы и систему «Умный транспорт».
16.02.2022 13:57
Поставить диагноз
Несмотря на то, что борьба с распространением коронавируса отнимает много ресурсов, в регионе продолжают усиливать диагностическую базу учреждений здравоохранения и приобретать современное медоборудование, которое помогает лечащему врачу установить причину недомогания пациента. На днях такое оборудование появилось на вооружении у консультативно-диагностической поликлиники №1 на улице Чаплина в Смоленске. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский.
16.02.2022 13:55
Больничный на «дистанте»
Ещё недавно смолянам с коронавирусом, чтобы продлить или закрыть больничный, приходилось идти в поликлинику, сидеть в огромных очередях в окружении таких же больных людей. Порой ожидание приёма растягивалось на многие часы, что вызывало раздражение и негативные отзывы со стороны пациентов. Эти правила остались в прошлом. Теперь смолянам с COVID-19 будут оформлять листки нетрудоспособности дистанционно. Губернатор
16.02.2022 13:53
Когда придёт врач?
Как в регионе организована работа первичного звена здравоохранения. Стремительное распространение омикрон-штамма коронавируса продолжает вносить серьёзные изменения в планы и жизнь смолян, а также в работу всей системы здравоохранения региона, особенно её амбулаторного звена. Специалисты констатируют: омикрон-штамм уже является доминирующим на Смоленщине — доля инфицирования им составляет более 50% от общего количества выявленных случаев. Текущую эпидситуацию