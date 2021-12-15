Дело исполнителя расправы над гражданином Республики Таджикистан в Брянске направили в прокуратуру

Потерпевшего избили и закопали в лесу.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершило расследование уголовного дела по факту похищения и жестокого убийства гражданина Республики Таджикистана. Подозревают в преступлении 39-летнего жителя Республики Дагестан.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года потерпевший в ночном клубе убил 21-летнего жителя Московской области. Отец убитого юноши попросил обвиняемого и его знакомого за деньги найти злоумышленника и расправится с ним.

На полученные от организатора деньги исполнители купили наручники, маски, перчатки и скотч. Злоумышленники установили, что потерпевший находится в Брянске.

Ночью 16 июля они ворвались в квартиру на улице Ленина, где жил гражданину Республики Таджикистан. Мужчину избили металлическим прутом, надели на голову пакет и увезли в лес. Там, обмотав голову потерпевшего скотчем, они бросили его в яму и засыпали землёй и мусором.

Организатор передал исполнителям 2 миллиона рублей. Ещё 3 миллиона он заплатить не успел, потому что его задержали полицейские.

Уголовное дело в отношении 39-летнего исполнителя выделено в отдельное производство и направлено в прокуратуру.