День работника транспорта отметили в Брянске

Губернатор Брянской области поздравил работников паспортной отрасли с профессиональным праздником.

В областном правительстве прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников транспорта. Представителей отрасли поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Самое главное в развитии отрасли транспорта — это профессионализм сотрудников. Благодарю за достойный труд и еще раз поздравляю всех с праздником!» – подчеркнул Александр Богомаз.

Глава региона добавил, что в этом году на транспортную сферу потратили около трёх миллиардов рублей.

«На следующий год областным бюджетом предусмотрено 179 млн рублей на приобретение общественного транспорта», – уточнил Александр Богомаз.

Отличившиеся работники отрасли получили грамоты и благодарности.