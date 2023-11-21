День работника транспорта отметили в Брянске
Губернатор Брянской области поздравил работников паспортной отрасли с профессиональным праздником.
В областном правительстве прошло торжественное мероприятие в честь Дня работников транспорта. Представителей отрасли поздравил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Самое главное в развитии отрасли транспорта — это профессионализм сотрудников. Благодарю за достойный труд и еще раз поздравляю всех с праздником!» – подчеркнул Александр Богомаз.
Глава региона добавил, что в этом году на транспортную сферу потратили около трёх миллиардов рублей.
«На следующий год областным бюджетом предусмотрено 179 млн рублей на приобретение общественного транспорта», – уточнил Александр Богомаз.
Отличившиеся работники отрасли получили грамоты и благодарности.