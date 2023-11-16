День самбо в Брянске отметили турниром для юных спортсменов

85-летие отечественного самбо в Брянске отметили турниром для юных спортсменов во Дворце единоборств. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В России отмечают День самбо. Этому единоборству исполнилось 85 лет. В честь этого события на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко в Брянске стартовал турнир.

Заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин от имени Александра Богомаза поздравил юных спортсменов и их наставников.

«Самбо на Брянщине на постоянной основе занимаются более 800 человек, из них 414 имеют спортивные звания и разряды. В регионе звания мастер спорта СССР и мастер спорта России по самбо удостоены более 200 спортсменов, мастер спорта России международного класса – 23, два заслуженного мастера спорта страны», – подчеркнул Николай Лучкин.

Замгубернатора вручил удостоверение и знак Мастера спорта России международного класса по самбо брянскому спортсмену Павлу Табурченко.

На турнире собрались более 200 спортсменов 12-14 лет из Брянска, Погара, Почепа, Клинцов, Сельцо, Стародуба, Брянского района, а также Смоленской и Калужской областей. Они выступают в десяти весовых категориях.