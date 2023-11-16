Город32

День самбо в Брянске отметили турниром для юных спортсменов

2023, 16 ноября 13:52 Лента новостей
День самбо в Брянске отметили турниром для юных спортсменов
Источник фото

85-летие отечественного самбо в Брянске отметили турниром для юных спортсменов во Дворце единоборств. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

В России отмечают День самбо. Этому единоборству исполнилось 85 лет. В честь этого события на главной арене Дворца единоборств имени Артема Осипенко в Брянске стартовал турнир. 

Заместитель губернатора Брянской области Николай Лучкин от имени Александра Богомаза поздравил юных спортсменов и их наставников. 

«Самбо на Брянщине на постоянной основе занимаются более 800 человек, из них 414 имеют спортивные звания и разряды. В регионе звания мастер спорта СССР и мастер спорта России по самбо удостоены более 200 спортсменов, мастер спорта России международного класса – 23, два заслуженного мастера спорта страны», – подчеркнул Николай Лучкин. 

Замгубернатора вручил удостоверение и знак Мастера спорта России международного класса по самбо брянскому спортсмену Павлу Табурченко.

На турнире собрались более 200 спортсменов 12-14 лет из Брянска, Погара, Почепа, Клинцов, Сельцо, Стародуба, Брянского района, а также Смоленской и Калужской областей. Они выступают в десяти весовых категориях.

Читайте также
Суд оставил под стражей бывшего замначальника полиции Брянска
16 ноября 16:33
Суд оставил под стражей бывшего замначальника полиции Брянска
Брянские каратисты привезли 14 медалей с Первенства Мира
16 ноября 15:47
Брянские каратисты привезли 14 медалей с Первенства Мира
Брянская делегация участвует в Международном культурном форуме
16 ноября 15:15
Брянская делегация участвует в Международном культурном форуме
Два года в колонии проведёт брянец за нападение с ножом на приятеля
16 ноября 14:45
Два года в колонии проведёт брянец за нападение с ножом на приятеля

Новости регионов

15.11.2023 12:08
Заработки и траты
В Смоленской области провели публичные слушания по бюджету. В Смоленской области 8 ноября состоялись публичные слушания, посвящённые бюджету региона на 2024 год и плановый период 2025/26 года. Мероприятие организовано и проведено комитетом Смоленской областной Думы по бюджету, налогам и финансам, возглавляет который Николай Дементьев. Бюджет с профицитом Проект областного бюджета ранее разработали представители регионального правительства.

Актуальные темы

Лента новостей
Дом получил повреждения при обстреле брянского посёлка
Лента новостей
Пожилая женщина пострадала при обстреле брянского села
Лента новостей
Два брянских села попали под обстрел
Разное
В брянской школе математику вели учителя истории и физкультуры
Происшествия
Женщина погибла под колёсами легковушки в Брянске

Новости партнёров

ФАС уточнила, какая информация признается рекламой
ФАС уточнила, какая информация признается рекламой

В частности, ведомство обратило внимание, какая информация признается органичной интеграцией и не считается рекламой

«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи
«Ростелеком» приглашает в цифровое будущее: фокус на отечественные ИТ-разработки и спутниковые технологии связи

«Ростелеком» объявил о старте XIII конкурса «Вместе в цифровое будущее», который ежегодно проводится для привлечения внимания региональных журналистов и блогеров к событиям телекоммуникационной отрасли — технологическим трендам и инновационным технологиям. В своих работах участники рассказывают о цифровых решениях в сфере ИТ, результатах применения диджитал-сервисов в различных отраслях экономики и жизни.

Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре
Погрузка на железной дороге в Брянской области выросла на 6,5% в январе-октябре

 В январе-октябре текущего года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Брянской  области составила 2 млн тонн, что на 6,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

«Брянскэнерго» продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта
«Брянскэнерго» продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» модернизирует инфраструктуру «МУП Брянское троллейбусное управление».

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы
Грамотное кредитование: советы Россельхозбанка о выборе подходящей программы

Кредитование – это практика, плотно вошедшая в нашу жизнь. А финансовая грамотность стала важным навыком человека. О том, на что стоит обратить внимание при выборе кредитного продукта, рассказал директор Брянского филиала Россельхозбанка Андрей Седов.