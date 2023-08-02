День ВДВ отметили в Брянске

День Воздушно-десантных войск отметили около мемориала «Круговая оборона» в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации.
2 августа в России отмечают День Воздушно-десантных войск. По традиции в Брянске десантники разных поколений с семьями собираются около мемориального комплекса «Круговая оборона».
«Десантники всегда были опорой России. Мы беззаветно и преданно служили своему Отечеству. Прошли все горячие точки, все локальные конфликты, которые случались за это время. Мужество, отвага, честь, героизм — это качества, которые присущи десантнику. В настоящее время воздушно-десантные войска выполняют задачи специальной военной операции. 43 воина-десантника удостоены высокого звания Героя России. Десантники всегда приходят на помощь тому, кто в этом нуждается. Мы и впредь будем служить своему Отечеству» — сказал Герой России Александр Постоялко.
Собравшиеся преклонили колени у памятника тем, кто в разные годы отстаивал честь и независимость нашей Родины. К подножию монумента «Круговая оборона» возложили цветы. Память героев почтили минутой молчания.
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