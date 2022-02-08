Депутат из Клетни открыл кафе на соцконтракт

Здание Александр Новиков купил на свои деньги.

Депутат поселкового совета народных депутатов Клетни Александр Новиков открыл в посёлке кафе «Хаус». Молодой человек хотел сделать в родном посёлке место, где можно и весело отдохнуть с друзьями, и просто вкусно поесть в обед.

На собственные деньги Александр выкупил старое здание бывшего магазина и сделал там ремонт. А также он воспользовался средствами социального контракта для развития бизнеса. На 250 тысяч рублей он купил оборудование для приготовления еды.