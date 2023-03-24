Детский сад на Флотской в Брянске готов лишь на 8%

Детский сад на Флотской в Брянске за пять месяцев построили лишь на 8%. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Подрядчик ООО «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» пятый месяц на улице Флотской в областном центре строит детский сад на 280 мест. Рабочие забили 452 сваи в фундамент и возвели стены подвального помещения. Теперь они монтируются плиты перекрытия подвала и стены первого этажа.
На объект завезли 60 тысяч кубометров из 100 тысяч грунта для отсыпки площадки. Здесь разместят веранды, игровые и спортивные комплексы, сопутствующее оборудование.
Строительство должны закончить в декабре этого года. За пять месяцев сад готов лишь на 8%. Стоимость проекта — более 311 млн рублей.
Напомним, губернатор Александр Богомаз поручил Александру Макарову следить за стройкой.
23.03.2023 11:23
Юным смолянам рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге
Более 50 воспитанников детского сада № 65 «Дюймовочка» г. Смоленска приняли участие в уроке безопасности, который провели для них железнодорожники. Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам, как необходимо переходить пути, вести себя на платформах, а также познакомили ребят с основными железнодорожными профессиями. Чтобы правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта не забывались, всем участникам
21.03.2023 14:57
Шестая «Ласточка» начнет курсировать ежедневно между Москвой и Смоленском с 1 апреля
С 1 апреля в связи с сезонным увеличением пассажиропотока шестой скоростной поезд «Ласточка» премиум-версии № 743/744 начнет курсировать между Москвой и Смоленском. Состав будет выходить в рейс ежедневно из Москвы в 9:56 и прибывать в Смоленск в 14:10, в обратном направлении станет отправляться в 17:08, а прибывать в конечный пункт в 21:33. Длительность поездки составит чуть