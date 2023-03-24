Детский сад на Флотской в Брянске готов лишь на 8%

Детский сад на Флотской в Брянске за пять месяцев построили лишь на 8%. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Подрядчик ООО «Ремонтно-строительная фирма «Арэн-стройцентр» пятый месяц на улице Флотской в областном центре строит детский сад на 280 мест. Рабочие забили 452 сваи в фундамент и возвели стены подвального помещения. Теперь они монтируются плиты перекрытия подвала и стены первого этажа.

На объект завезли 60 тысяч кубометров из 100 тысяч грунта для отсыпки площадки. Здесь разместят веранды, игровые и спортивные комплексы, сопутствующее оборудование.

Строительство должны закончить в декабре этого года. За пять месяцев сад готов лишь на 8%. Стоимость проекта — более 311 млн рублей.

Напомним, губернатор Александр Богомаз поручил Александру Макарову следить за стройкой.