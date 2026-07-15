Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе

2026, 15 июля 11:13
Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе
Источник фото

Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Утром 14 июля на 9-м км автодороги «Дятьково-Любохна» в Дятьковском районе произошла авария. 33-летний водитель за рулём автомобиля Ford выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2107». 22-летний отмеченной легковушки от полученных травм умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир  Ford госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным
15 июля 11:52
Брянские таможенники передали маскировочные сети и технику военным
Врио губернатора Брянской области встретился с руководителем фонда «Ванечка»
15 июля 11:34
Врио губернатора Брянской области встретился с руководителем фонда «Ванечка»
Удар током в магазине: суд втрое увеличил компенсацию юной туристке из Стародуба
15 июля 11:28
Удар током в магазине: суд втрое увеличил компенсацию юной туристке из Стародуба

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15840) брянск (7052) ДТП (2804) ГИБДД (2375) прокуратура (2140) уголовное дело (2083) Александр Богомаз (1998) суд (1796) авария (1688) мчс (1560) коронавирус (1272) дороги (1109)