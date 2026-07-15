Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе

2026, 15 июля 11:13

Водитель погиб при столкновении двух машин в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Утром 14 июля на 9-м км автодороги «Дятьково-Любохна» в Дятьковском районе произошла авария. 33-летний водитель за рулём автомобиля Ford выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2107». 22-летний отмеченной легковушки от полученных травм умер на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир Ford госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские проводят проверку.