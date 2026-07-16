Жилой дом потушили спасатели в Брянском районе накануне

2026, 16 июля 08:08

Жилой дом потушили спасатели в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Днём 15 июля 2026 в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Глаженка Брянского района. В частном секторе на улице Пролетарская загорелись жилой дом и хозяйственная постройка.

На вызов оперативно прибыли четыре пожарные машины и другие экстренные службы. Спасатели за полчаса ликвидировали возгорание.

Люди травм на пожаре не получили. Причину ЧП выясняют специалисты.