Жилой дом потушили спасатели в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Днём 15 июля 2026 в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Глаженка Брянского района. В частном секторе на улице Пролетарская загорелись жилой дом и хозяйственная постройка.
На вызов оперативно прибыли четыре пожарные машины и другие экстренные службы. Спасатели за полчаса ликвидировали возгорание.
Люди травм на пожаре не получили. Причину ЧП выясняют специалисты.