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Пожары

Жилой дом потушили спасатели в Брянском районе накануне

2026, 16 июля 08:08
Жилой дом потушили спасатели в Брянском районе накануне
Источник фото

Жилой дом потушили спасатели в Брянском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

 

Днём 15 июля 2026 в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в посёлке Глаженка Брянского района. В частном секторе на улице Пролетарская загорелись жилой дом и хозяйственная постройка. 

На вызов оперативно прибыли четыре пожарные машины и другие экстренные службы. Спасатели за полчаса ликвидировали возгорание. 

Люди травм на пожаре не получили. Причину ЧП выясняют специалисты. 

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