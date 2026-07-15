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Гендиректора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты работнику

2026, 15 июля 18:18
Гендиректора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты работнику
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Гендиректора брянского предприятия ждёт суд за невыплату зарплаты работнику. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы. В преступлении обвиняют генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей кожевенного сырья. По версии правоохранительных органов , фигурант с сентября 2022 года по январь 2024 года не выплачивал заработную плату и компенсацию за неиспользованные дни отпуска одной из своих работниц, хотя такая возможность у него была. Руководитель задолжал сотрунице более 270 тысяч рублей.

Преступление выявили работники прокуратуры Брянской области. В ходе предварительного следствия задолженность была устранена.

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