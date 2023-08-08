Девять лет проведет в тюрьме житель Дятьково за убийство супруги
Суд отправил в тюрьму жителя Дятьково , который зарезал жену. Об этом сообщили в региональном следственном комитет.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в отношении 51-летнего жителя Дятьковского района. 5 апреля 2023 года пьяный мужчинау себя дома по улице Мира в деревне Будочки Дятьковского района поссорился с супругой. Он несколько раз ударил женщину ножом в грудь. От полученных травм женщина на следующий день умерла в больнице.
Суд отправил мужчину на девять лет в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.
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