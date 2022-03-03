Директор сельхозкооператива похитил 480 тысяч рублей

Руководитель подделал договоры о покупке машин.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве.

По версии следствия, исполнительный директор сельскохозяйственного кооператива похитил деньги, полученные в качестве гранта. Он проделал договоры о покупке двух машин по завышенной стоимости и предоставил документы в администрацию.

У регионального департамента сельского хозяйства он похитил более 480 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до шести лет колонии.